"Sono un giornalista di MilanoToday": finto cronista entra al workshop, ruba e scappa

Si è presentato all'appuntamento in camicia, giacca e cravatta. Ha consegnato agli organizzatori il suo "documento" d'iscrizione. E poi ha iniziato a lavorare, scattando qualche foto qua e là per - almeno così ha detto - MilanoToday. Peccato, però, che MilanoToday non gli avesse commissionato mai nessuna foto e soprattutto che, così sembra, in realtà fosse un ladro.

Finto cronista, ma vero furbo, in azione martedì mattina durante un workshop per videomaker organizzato in un ufficio sui Navigli. Un uomo di circa quaranta anni, così lo hanno descritto i testimoni, si è infatti accreditato spiegando di dover fare delle foto per un servizio giornalistico ed è poi scappato rubando un cavalletto per macchine fotografiche dal valore di circa 150 euro.

Il 40enne, secondo quanto riferito dagli organizzatori, è rimasto qualche minuto nell'ufficio mentre il "prof" spiegava e poi - approfittando di un attimo di assenza degli organizzatori - ha guadagnato l'uscita ed è sparito con il bottino. Quando i presenti si sono accorti del furto ormai era troppo tardi, anche se il "giornalista" dovrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della struttura.

Gli organizzatori, che hanno contattato la redazione di MilanoToday - quella vera -, hanno già annunciato che presenteranno denuncia.