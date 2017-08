Ladro cerca di scappare ma resta infilzato all'inguine in una cancellata: le sue condizioni

Beccato a rubare all'interno di un condominio in via Calatafimi, a Milano, cerca di fuggire scavalcando un cancello ma rimane infilzato: è stato 'salvato' dai carabinieri che lo hanno arrestato. Vittima dell'incidente è un ladro italiano di 41 anni, finito all'ospedale Policlinico in codice giallo con l'inguine perforato.

L'incidente che poteva costare caro al ladro

A mettere paura al 41enne, con una lunga lista di precedenti penali sulle spalle, è uno degli abitanti del condominio, un cittadino egiziano di 46 anni. Attorno alle 22, lo straniero esce dall'edificio per controllare il proprio furgone posteggiato sotto casa. Lascia il portone socchiuso ma una volta rientrato nota che era stato aperto. Insospettito, decide di controllare con attenzione ed effettivamente su un pianerottolo trova il ladro intento ad armeggiare una serratura.

Prima ancora di chiamare le forze dell'ordine, 'armato' di cellulare, il 46enne prova a filmare le azioni del malvivente costringendolo in qualche maniera a fuggire, per paura delle immagini del testimone.

Quando arrivano i carabinieri, chiamati dall'egiziano, trovano il ladro incastrato sull'inferriata acuminata. In attesa dei soccorritori del 118, militari e testimone tirano su il 41enne. L'uomo è stato portato in ospedale dove è piantonato dall'Arma.