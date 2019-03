Ragazzi vedono il furto e parte l'inseguimento: "nonno ladro" fermato da tre minorenni

Loro tutti under 18. Lui ultra settantenne. Pomeriggio da "guardia e ladri" quello di sabato a Milano, dove un uomo di settantaquattro anni, cittadino messicano, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di furto con destrezza in concorso.

I primi a fermarlo, però, non sono stati i poliziotti, ma tre ragazzini che avevano sorpreso l'uomo - in compagnia di un complice - mentre sfilava un portafogli da una giacca lasciata su una sedia fuori da un bar al Citylife shopping district.

Così, i giovani hanno avvisato il proprietario e insieme a lui si sono messi sulle tracce della coppia di ladri, che è stata raggiunta poco dopo, proprio sotto i nuovi grattacieli di Milano.

I malviventi hanno subito restituito soldi e documenti al derubato, prima però di ricominciare la fuga. Nonostante il bottino recuperato, i tre giovanissimi - tutti minorenni - non si sono arresi e hanno continuato a rincorrere i ladri. Per il 74enne non c'è stato scampo: è stato fermato e poi consegnato alla polizia.