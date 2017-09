"Sono un bravo musulmano e non faccio del male agli italiani": ecco la difesa del ladro

Era stato arrestato perché sorpreso all'interno di un'auto con targa svizzera in zona Stazione Centrale, dopo aver infranto il finestrino. A chiamare le forze dell'ordine era stato un abitante della zona. Lui, un cittadino algerino, davanti al giudice delle direttissime di Milano a spiegato di aver scelto un'auto straniera perché: "Io sono un bravo musulmano e perciò non faccio del male agli italiani".

L'algerino, difeso dal legale Antonio Nebuloni, ha sostenuto che, in realtà, aveva spaccato il vetro perché lui è un senza fissa dimora e aveva freddo e quindi voleva entrare nella macchina per dormirci dentro. Il procedimento si è chiuso con un patteggiamento a quattro mesi per il tentativo di furto.