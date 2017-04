Svaligia tre case, picchia i carabinieri e si butta nel Naviglio: ladro in ospedale e arrestato

Prima è entrato in tre case per svaligiarle. Poi, una volta scoperto, ha picchiato due carabinieri, ferendoli. Quindi, come ultima estrema via di fuga, si è gettato nel Naviglio, finendo in ospedale per ipotermia.

Serata folle, quella di venerdì, per un cileno di cinquanta anni, pregiudicato, arrestato dai carabinieri di Cassano d’Adda per furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Le strade dei militari e dell’uomo, che era con un complice, si sono incrociate proprio a Cassano, dove i due malviventi avevano tentato un furto in casa. Scoperti, i ladri sono fuggiti in sella a due bici prima e a piedi poi. Arrivati a Inzago, l’amico del cileno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre lui - dopo essersi scagliato contro due carabinieri - si è gettato nelle acque del Naviglio Martesana, rifiutandosi di risalire.

Dopo circa trenta minuti, anche grazie anche all’intervento dei vigili del fuoco di Gorgonzola, il ladro è stato recuperato e subito trasportato all’ospedale di Melzo per ipotermia. Dopo le dimissioni dal pronto soccorso, per lui - che nella stessa sera aveva colpito anche a Bellinzago Lombardo e in un’altra casa di Cassano - sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.

I due militari feriti, invece, sono finiti loro in ospedale e se la sono cavata con diversi giorni di prognosi a causa delle contusioni.

I carabinieri, nonostante l’aggressione, sono riusciti a recuperare anche parte della refurtiva dei due: un computer e due macchine fotografiche restituite al proprietario.