Rubava auto, moto e smartphone ai lavoratori dei centri commerciali: arrestato 'ladro professionista seriale'

Aveva sottratto auto, moto, portafogli e smartphone e commesso furti 'seriali' all'interno dei centri commerciali. Per questo un 44enne pluripregiudicato, nato a Milano e residente del Pavese, è stato arrestato lunedì mattina dai carabinieri a San Giuliano Milanese.

L'uomo, considerato un 'ladro professionista', è stato fermato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi per il reato di furto aggravato. L'arresto è scattato a seguito di un'idagine svolta attraverso pedinamenti e analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

I furti sempre con la stessa modalità

Dopo aver ricevuto alcune denunce di furto, i militari sono riusciti a ricostruire come il malvivente - già a loro noto come ladro 'professionista' e 'seriale' dei centri commerciali della zona - ad aprile, maggio e giugno si fosse reso responsabile, con lo stesso modus operandi, di oltre dieci furti di auto, moto, portafogli e smartphone, asportando denaro per un totale di 2500 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo aver effettuato minuziosi sopralluoghi, il 44enne si introduceva, durante gli orari di apertura, all’interno degli uffici o degli spogliatoi di vari ipermercati, outlet ed esercizi commerciali del territorio, sottraendo borse e giacche dei dipendenti, prima le chiavi dei veicoli e successivamante i mezzi che erano parcheggiati nelle vicinanze. L'uomo, già arrestato in flagrante dai carabinieri di San Giuliano lo scorso 12 giugno, è stato portato nel carcere di Lodi.