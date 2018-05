Ladro cerca di rubare una bici da 7 mila euro, cade e batte la testa: gravissimo

Cerca di rubare una bici. Poi, nella fuga, batte la testa fratturandosi il cranio.

Un 29enne di etnia rom italiano, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, è in ospedale in gravi condizioni dopo aver battuto la testa con violenza sull'asfalto nel tentativo di fuggire aggrappato all'auto dei complici dopo essere stato sorpreso a rubare una bicicletta professionale in un'area parcheggio di Novegro. L'uomo è in coma farmacologico al Niguarda: le sue condizioni sono molto serie.

Secondo i primi riscontri, alle 16 di domenica, assieme a tre complici, è arrivato a bordo di una Ford Focus nel parcheggio del luna park di Novegro, dove era fermo il furgone di una squadra ciclistica di Pescara arrivata a Milano per partecipare alla gara di triathlon Deejay Tri.

Il 29enne ha forzato il portellone e ha preso una Masciarelli del valore stimato di 7 mila euro. Dopo averla caricata sulla vettura è stato notato dal proprietario che lo ha inseguito. Nella concitazione, l'auto con i tre complici è ripartita a razzo; il 29enne si è aggrappato alla portiera nel tentativo di salire a bordo, ma ha perso la presa e ha battuto la testa a terra.

Mentre i complici si dileguavano, il derubato ha chiamato il 118: i sanitari hanno portato il 29enne in elisoccorso al Niguarda, dove si trova in coma farmacologico. Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di San Donato, che hanno analizzato le immagini di videosorveglianza e sono risaliti al numero di targa della Focus, risultata intestata a un residente del campo rom di via Chiesa Rossa a Milano.

Così i militari (anche della compagnia di Porta Magenta) si sono recati al campo rom dove hanno individuato sia l'auto sia la bicicletta rubata, presa in consegna e già restituita al proprietario. Sono in corso le indagini per risalire ai tre complici del ladro.