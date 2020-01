Milano, ladri scatenati sui treni in Stazione Centrale: i colpi sugli alta velocità

Ladri di zaini e valigie scatenati in Stazione Centrale. Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano Centrale hanno arrestato un cittadino marocchino di 23 anni e uno palestinese di 32 anni per furto aggravato.

I poliziotti, hanno notato il marocchino aggirarsi con fare sospetto tra i viaggiatori presenti in stazione e, individuata la probabile vittima, l'ha seguita sino a bordo di un treno in partenza per Napoli. Una volta che la vittima ha posizionato il proprio zaino nella cappelliera, lo straniero con abile destrezza si è impossessato immediatamente dello zaino per poi darsi alla fuga. Il ladro è stato bloccato dagli agenti e la refurtiva è stato subito restituita alla vittima.

Furto su un treno alta velocità

Pochi minuti prima era stato consumato un altro furto a bordo di un treno alta velocità e, dal sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno distinto benissimo il marocchino responsabile del furto sul treno per Napoli, insieme ad un altro soggetto.

Il ladro ha poi dichiarato ai poliziotti che il proprio domicilio, da qualche settimana, era presso un hotel vicino la Stazione. All'interno della stanza, gli agenti hanno non solo rinvenuto svariati zaini, pc, tablet, due orecchini e un pendente, ma anche il complice palestinese, visto nel video, che era intento a frugare negli zaini.

Arrestati i due

Condotti presso gli uffici polfer della Stazione di Milano Centrale, sono poi arrestati e condotti presso le Camere di Sicurezza della Questura a disposizione della competente autorità giudiziaria.