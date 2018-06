Milano, specializzato in furti nelle case di vip e calciatori: sequestrati negozio e villa al ladro

Negli anni avrebbe messo a segno una serie di furti in abitazioni. Tra le sue vittime ci sarebbero anche case dei vip e calciatori come Patrick Vieira e Sulley Muntari quando giocavano a Milano, giocatori ai quali avrebbe portato via soldi, gioielli e orologi di lusso per un valore di un milione di euro. Non solo, ha derubato anche Marialuisa Gavezzani, vedova Trussardi, sottraendole oggetti di lusso per 2 milioni. Ora per il ladro peruviano i giudici della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta dal Fabio Roia, hanno disposto la confisca di una serie di immobili, tra questi un negozio e una villa a Baranzate.

La confisca è stata disposta sulla base della sua "pericolosità sociale". Nello specifico: i giudici hanno accolto la richiesta per il sequestro propedeutico alla confisca dei beni immobili presentata dalla Questura di Milano, mentre non è stata applicata la misura della sorveglianza speciale.

I furti

L'uomo, insieme ad alcuni complici, nel 2009 avrebbe derubato Vieira e Muntari che all'epoca abitavano nella stessa via. A loro avrebbe portato via la cassaforte che conteneva circa 15mila euro di contanti, gioielli e orologi di lusso. Non solo, durante il colpo sparirono anche altri 28 orologi di pregio, preziosi e un computer. Il processo per questa vicenda è ancora in corso, mentre nel 2010 il malvivente fu arrestato assieme ad altri tre complici dopo che entrò in casa Gavezzani forzando una porta-finestra e portando via la cassaforte con dentro gioielli per 2 milioni. Per questo reato ha patteggiato 2 anni e 4 mesi.