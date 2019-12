Milano, 'svizzero' fermato al bar: doveva scontare quasi tre anni di carcere per droga

Era a Milano per passare alcuni giorni di 'vacanza' nonostante a suo carico avesse un ordine di cattura per una condanna per droga. Doveva scontare quasi tre anni di carcere. È stato 'beccato' nei giorni scorsi dai poliziotti del Commissariato Città Studi, in borghese e sulle volanti.

L'arresto di un latitante al bar

A finire in manette è un uomo italiano emigrato in Svizzera da alcuni anni ma rientrato in patria per pochi giorni. Quando i poliziotti lo hanno controllato era all'interno di un bar in piazza Ascoli, insieme ad altri due pregiudicati. Il loro atteggiamento era molto sospetto.

Addosso non avevano nulla ma, quando l'uomo ha mostrato il suo documento, una patente di guida, gli agenti hanno subito capito che in realtà aveva una condanna definitiva per stupefacenti: due anni, undici mesi e ventotto giorni di carcere. È stato subito portato a San Vittore.