Ricercato milanese fermato in spiaggia a Riccione su mandato di arresto internazionale

Vacanza fatale per un 25enne milanese, residente in Germania, che aveva scelto Riccione (Rimini) per le sue ferie ma è stato arrestato appena messo piede sulla spiaggia.

Sul ragazzo, infatti, pendeva un mandato di arresto internazionale e, quando si è registrato in albergo, il suo nome ha fatto scattare l'allarme in quanto inserito nella lista dei ricercati. Era in vacanza con la propria famiglia, con la quale viveva all'estero già da diversi anni.

Il 25enne deve rispondere di una lunga serie di truffe e, invece di godersi la spiaggia della Perla Verde, è finito a soggiornare ai "Casetti" in attesa dell'estradizione in Germania.