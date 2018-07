Cinisello: latitante da oltre un anno, arrestato casualmente durante un posto di blocco

Il tribunale lo aveva condannato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, me era svanito nel nulla diventando un fantasma. La sua latitanza è durata 13 mesi ed è finita domenica 8 luglio a Verano Brianza, come riporta MonzaToday.

L'uomo, un cittadino albanese di 42 anni residente a Cinisello Balsamo (hinterland di Milano), è stato fermato nel pomeriggio di domenica dai carabinieri a Verano Brianza durante un controllo stradale.

Nella banca dati è emerso il suo passato e per lui sono scattate le manette. Il 42enne, che non ha opposto resistenza, è stato accompagnato nel carcere di Monza.