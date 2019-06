Latitante chiama la polizia per chiedere aiuto dopo un pestaggio: 33enne arrestato a Milano

Che un criminale ricercato chiami la polizia per chiedere aiuto, convinto di farla franca, ma finisca in manette. Sembra un paradosso ma può capitare. Lo dimostra la vicenda milanese che domenica sera ha portato all'arresto di un peruviano di 33 anni, dopo una telefonata dell'uomo agli agenti in seguito un pestaggio subito.

Al termine dei controlli dei poliziotti, quello che è stato arrestato è proprio il 33enne, sul quale c'era una richiesta di estradizione da parte delle autorità peruviane per una condanna di maggio 2019. Il 33enne era stato condannato in contumacia dopo un lungo iter giudiziario per una rapina aggravata in concorso avvenuta nel mese di aprile 2010, nel Paese americano.

L'arresto in viale Monza

L'arresto è arrivato quasi per caso. Stando a quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Villa San Giovanni, che sono intervenuti in viale Monza dopo la sua chiamata, nella serata di domenica.

Il 33enne era rimasto coinvolto in una lite. In pratica, stando a quanto riferito dalla questura, il peruviano era sceso per strada con un coltello da cucina nel tentativo di difendere un suo connazionale e coinquilino che stava facendo una rissa con altri sconosciuti. Una volta giù, però, sarebbe stato disarmato e preso a pugni e per questo motivo aveva chiesto aiuto alla polizia.

Latitante da estradare in Perù

Gli agenti di Villa San Giovanni, grazie alle consultazioni delle banche dati internazionali e alla collaborazione della Divisione sirene della Direzione centrale della polizia criminale, hanno constatato lo stato di latitanza del 33enne e lo hanno arrestato. Ora l'uomo sarà estradato in Perù per scontare la pena.