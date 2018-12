Schiacciato da un camion cisterna contro il muro: lavoratore portato via in elicottero

È rimasto schiacciato da un camion cisterna che si stava avvicinando a un muro mentre si trovava sul posto di lavoro. È quanto accaduto a un uomo di 53 anni in via Deledda a Opera, periferia sud di Milano, verso le 14 del 6 dicembre. Sul posto è accorso il 118 con un'ambulanza e un elisoccorso che ha trasportato l'infortunato all'ospedale San Raffaele in codice giallo.

Come riferito dal personale dell'Azienda sanitaria emergenza urgenza, il 53enne ha riportato un trauma al torace. Al momento dell'arrivo dei soccorritori l'uomo era sveglio. Sul posto è giunta anche la polizia locale di Opera, che sta compiendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.