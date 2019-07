Autostrada A4, lavori sulla pavimentazione: ecco le chiusure programmate

Sulla A4 Milano-Brescia sono in programma lavori di pavimentazione. I cantieri sono previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli. Per questo sarà chiuso il ramo di ingresso della stazione di Agrate in direzione Torino e il ramo di uscita della stazione di Ponte Oglio per il traffico proveniente da Venezia, dalle 22 di giovedì 1 alle 5 di venerdì 2 agosto.

In alternativa, per chi proviene da Agrate ed è diretto verso Torino, si consiglia di immettersi in A58 TEEM Tangenziale Esterna di Milano alla stazione di Pessano con Bornago e proseguire fino all’allacciamento con l’autostrada A4 in direzione ovest. Mentre per il traffico proveniente da Venezia e diretto a Ponte Oglio, si consiglia di uscire alla stazione di Palazzolo.

