Lavori sull'Autostrada A4: chiusi gli svincoli di Cormano, viale Certosa e Sesto San Giovanni

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sulla A4 Milano-Brescia, chiusura uscita Cormano, per chi proviene da Torino, per due notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 5 alle ore 05:00 di mercoledì 7 novembre. In alternativa, si consiglia di uscire a Sesto San Giovanni o a Milano viale Certosa. Chiusura uscita Cormano, per chi proviene da Torino e da Brescia: dalle ore 22:00 di lunedì 5 alle ore 05:00 di martedì 6 novembre; dalle ore 22:00 di mercoledì 7 alle ore 05:00 di giovedì 8 novembre. In alternativa, si consiglia i uscire a Sesto San Giovanni o a Milano viale Certosa.

Chiusura entrata Milano viale Certosa, verso Brescia: dalle ore 22:00 di lunedì 5 alle ore 05:00 di martedì 6 novembre; dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di mercoledì 7 novembre; per due notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 7 alle ore 05:00 di venerdì 9 novembre; dalle ore 23:00 di venerdì 9 alle ore 06:00 di sabato 10 novembre; dalle ore 22:00 di sabato 10 alle ore 07:00 di domenica 11 novembre. In alternativa, si consiglia di seguire segnaletica per A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera, sulla A8 Milano-Varese e seguire indicazioni per Monza, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.

Chiusura entrata Sesto San Giovanni, verso Torino e Brescia: per due notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 7 alle ore 05:00 di venerdì 9 novembre. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Torino: immettersi sulla SS36 verso Lecco, poi sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Rho/A50 Tangenziale ovest di Milano e sulla SP35 Milano/Meda verso Milano, con rientro sulla A4 a Cormano; verso Brescia: immettersi sulla SS36 verso Lecco e sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, con rientro sulla A4 a Monza.

Chiusura entrata Cormano, verso Torino e Brescia: dalle ore 22:00 di giovedì 8 alle ore 05:00 di venerdì 9 novembre; dalle ore 23:00 di venerdì 9 alle ore 06:00 di sabato 10 novembre. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Torino: percorrere la SP35 Milano/Meda verso e la SP46 verso Rho, con rientro sulla A4 a Pero, oppure immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso Bologna, con rientro sulla A4 a Milano Ghisolfa; verso Brescia: percorrere la SP35 Milano/Meda erso Meda e la A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, con rientro sulla A4 a Sesto San Giovanni o a Monza.

Chiusura tratto Milano Viale Certosa-A52 Tangenziale nord, verso Brescia: dalle ore 22:00 di sabato 10 alle ore 07:00 di domenica 11 novembre. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Milano Viale Certosa, invertire il senso di marcia immettendosi sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire a Fiera Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni autostradali per Monza.