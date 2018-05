Dal 4 giugno al via i lavori in Piazza Cinque Giornate, modifiche alla viabilità e ai mezzi pubblici

Da lunedì 4 giugno al via ai lavori di completamento degli interventi sull'asse stradale e tranviario di piazza Cinque Giornate e di corso di Porta Vittoria.

In programma lavori di asfaltatura, realizzazione di nuovi binari e di due nuove banchine di fermata in corso XXII Marzo. Gli interventi, secondo quanto reso noto dal comune di Milano, si protrarranno fino al 2 settembre e verranno effettuati nel periodo estivo per ridurre al minimo di disagi per i viaggiatori e gli automobilisti e l'impatto sulla viabilità. Per evitare di chiudere simultanemente tutti i tratti, il piano di interventi è stato suddivo in tappe.

L’obiettivo complessivo del progetto, iniziato lo scorso anno, è quello di sostituire le infrastrutture datate con la riasfaltatura, la posa di binari tecnologicamente innovativi - che consentono di ridurre al minimo le vibrazioni e la rumorosità al passaggio dei mezzi - e la dotazione di nuovi apparati di comando scambi in radiofrequenza.

Le modifiche alla viabilità

Dal 4 giugno al 2 settembre è prevista la chiusura totale del traffico proveniente da corso XXII Marzo (direzione corso di Porta Vittoria e viceversa). Le modifiche alla viabilità coinvolgeranno viale Premuda in direzione piazza Tricolore dal 4 al 30 giugno e viale Montenero dal 1 al 29 luglio e viale Bianca Maria dal 11 al 29 luglio, corso XXII Marzo direzione viale Montenero dal 1 al 29 luglio, viale Regina Margherita direzione viale Bianca Maria e viceversa dal 30 luglio al 26 agosto e corso di porta Vittoria direzione viale Regina Margherita e direzione viale Bianca Maria e viceversa dal 30 luglio al 2 settembre.

Modifiche alle linee di trasporto pubblico

Per consentire gli interventi inevitabilmente entreranno in vigore anche alcune modifiche lungo le linee di trasporto pubblico che modificheranno i percorsi per consentire i lavori. Saranno interessate la Linea 9, la Linea 12, la 19, la 27, le linee 60 – 73, N25 e N26.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito www.comune.milano.it/cantierecinquegiornate dove sarà anche possibile scaricare il volantino con tutte le modifiche di percorso.