San Vittore Olona, lavori finiti nella scuola primaria e nel centro sportivo

Impianti sportivi e la scuola primaria Carducci, a San Vittore Olona, hanno visto una serie di lavori di sistemazione che si sono conclusi nelle scorse settimane. Nell’istituto scolastico di via Don Magni sono stati rifatti il tetto e le lattonerie che non erano mai state manutenzionate nei quasi 50 anni di vita della struttura. Il costo totale dell’intervento è stato di 167 mila euro.

È giunto a conclusione anche il ripristino e risanamento della pista d’atletica del centro sportivo comunale G. Malerba e la pavimentazione della tensostruttura. In questo caso per la realizzazione dell’intervento sono stati utilizzati gli spazi finanziari previsti ad inizio anno per un importo complessivo pari a 220 mila euro. Sono invece in corso in questi giorni i lavori di ripristino del campetto di calcio di via Roma.

"Voglio ringraziare gli uffici comunali – commenta il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Marco Zerboni – per aver seguito questi importanti interventi anche durante tutto il mese di agosto. Come amministrazione comunale ci preme invece sottolineare che si tratta dell’ennesimo intervento concreto a supporto della fase evolutiva ed educativa dei più giovani in ambito scolastico e sportivo".

Dal canto suo l’assessore allo sport Paolo Salmoiraghi ha sottolineato "la proficua collaborazione tra i due assessorati, lavori pubblici e sport, che ha permesso una più celere e puntuale esecuzione dei lavori. Siamo certi che le nostre associazioni sportive sapranno apprezzare la qualità delle opere realizzate".