Infortunio sul lavoro a Truccazzano, operaio centrato da un muletto si rompe la gamba

Un operaio di 45 anni è finito in ospedale con una gamba fratturata dopo un incidente presso una ditta a Truccazzano (Milano). L'infortunio sul lavoro è avvenuto poco dopo le 7.30 di venerdì, in via Guido Rossa.

Ne dà notizia la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha allertato ambulanza ed elisoccorso. L'uomo, I. T. I., è stato poi trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo.

Stando alla prima ricostruzione, sarebbe stato colpito sull'arto dalla benna idraulica di un muletto. Sul luogo dell'infortunio è intervenuta la polizia locale di Truccazzano.