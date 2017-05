Buccinasco, ha lavoratori in nero: chiusura e maxi multa per un'officina

Chiusa, riaperta per poche ore, nuovamente chiusa. E' quanto accaduto all'officina Exlcusive Group di Buccinasco giovedì 11 maggio. I carabinieri si sono recati in via Galilei insieme agli uomini dell'ispettorato del lavoro provinciale e hanno scoperto che, su quattro lavoratori presenti, tre non avevano un contratto regolare.

L'officina è stata multata di 11 mila euro con l'obbliogo di chiudere fino a quando non avrà versato la prima rata (500 euro) della sanzione amministrativa. Per qualche ora, però, l'officina ha riaperto lo stesso, fino ad un nuovo intervento dei militari che, nell'operazione, hanno notato una Lamborghini (l'officina è "specializzata" in auto di lusso) sulla quale stanno compiendo alcuni accertamenti. Già, perché nel 2014 tale Gennaro Ragosta era stato arrestato: l'accusa era di riciclaggio di una Ferrari a cui - sorpreso dai carabinieri - stava cambiando la targa.

L'uomo è il marito della titolare della quota di maggioranza della Exclusive Group, Anna Sergi, nipote di Paolo Sergi, deceduto a 68 anni nel 2016 e in passato incarcerato per 'ndrangheta, sequestro di persona e omicidio.