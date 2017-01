Meningite: non è più in pericolo di vita il 50enne ricoverato domenica a Legnano

È fuori pericolo il 50enne ricoverato all'ospedale di Legnano per meningite da stafilococco. Secondo quanto reso noto l'uomo — residente a Canegrate e arrivato al pronto soccorso domenica 8 gennaio — ha lasciato il reparto di rianimazione per quello ci infettivologia ed è pronto a affrontare il percorso di guarigione.

È in fase di miglioramento anche il 49enne di Busto Garolfo ricoverato nel nosocomio di Legnano per meningite da pneumococco (non contagiosa) ricoverato da venerdì 6 gennaio. L'uomo tornerà a casa nel fine settimana.

Intanto è attivo il piano vaccini anti-meningite della regione Lombardia. Il costo della prestazione è composto dal costo del vaccino scelto — antimeningococco B; antimeningococco C; antimeningococco ACWY — più il costo di somministrazione per singola dose pari a 9,954 euro. Il costo del vaccino è quello stabilito tramite gara regionale. Tradotto: Antimeningococco B: 83,29 euro; Antimeningococco ACW135Y: 44,27 euro, Antimeningococco C 20,07 euro. Qui tutte le informazioni riguardo le prenotazioni.