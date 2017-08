Due ragazze picchiate da un vicino di casa: 'Ci colpiva e urlava lesbiche di merda, fate schifo'

“Siamo state picchiate solo perché siamo lesbiche”. Inizia così il triste sfogo - raccolto dalla Gazzetta della Martesana - di Beatrice e Deborah, due fidanzate di Pozzuolo Martesana picchiate il 14 agosto scorso da un loro vicino di casa.

Le botte - le due e la madre di una di loro sono finite al pronto soccorso - sono arrivate come epilogo di un rapporto di vicinato da sempre difficile, fatto di piccoli dispetti e insulti.

La sera del 14 agosto, però, l’uomo potrebbe aver superato il limite. “Stavamo rientrando a casa dopo aver fatto la spesa - ha raccontato Deborah, ventinove anni, a La Gazzetta -. Abbiamo trovato i nostri oggetti lasciati sul ballatoio e spostati. Ho suonato al vicino dicendogli che se fosse capitato ancora lo avrei denunciato e quando mi sono girata per andarmene mi ha sferrato un pugno alla schiena e alla nuca”.

Subito dopo, l’uomo si è scagliato contro la madre di Deborah, che era con la coppia e che ha provato a intervenire per difendere la figlia. Quindi, calci e pugni anche contro Beatrice, che fortunatamente è riuscita a schivare qualche colpo. “Ci ha urlato - l’amara ammissione della vittima - lesbiche di merda, fate schifo”.

Le tre, ferite, hanno reagito e sono riuscite a fuggire: “Lui ci ha inseguito per le scale - ha ricordato ancora Deborah al quotidiano della Martesana -, ma alla fine ho chiuso il cancello tenendolo in modo che non potesse raggiungerci”.

Sul posto, sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno identificato il presunto aggressore e raccolto le testimonianze delle vittime. Le due ragazze e la madre di Deborah sono invece state medicate in ospedale e poi dimesse senza, fortunatamente, gravi conseguenze fisiche.