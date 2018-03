Picchiata e minacciata dall'ex compagno: una lettera anonima ai carabinieri le salva la vita

Più di una volta negli ultimi mesi ha alzato la cornetta del telefono e ha chiamato una donna di 44 anni. Le chiedeva "Signora, come va? Tutto a posto?". Sapeva che lei era stata vittima di una lunga persecuzione da parte dell'ex compagno e lui, carabiniere della stazione di Vigentino, aveva preso a cuore la situazione. Senza aver ricevuto un ordine e senza seguire un protocollo. E anche grazie alle sue telefonate le ha salvato la vita.

A mettere in allarme i militari — come riportato in un articolo del Corriere — è stata una lettera anonima recapitata lo scorso 12 febbraio in caserma. Una missiva non firmata, scritta probabilmente, da un condomino della donna, che vive in piazzale Corvetto. Poche righe che, riassunte, suonavano così: "Salvate la vita di quella donna, lui continua a tormentarla, lei non ha il coraggio di denunciarlo. Ma finirà male. Fate presto". Poi, in calce, un particolare: l'uomo aveva inciso delle croci sulla porta dell'appartamento dove vive la donna con i figli.

Appartamento in cui, nel novembre 2017, era stata picchiata dal suo compagno. L'aveva minacciata di morte (sussurrandoglielo all'orecchio per non farsi sentire dai figli) e per giorni l'aveva rinchiusa in casa. Poi l'aveva minacciata con una mazza da baseball con la quale ha rotto un lavandino. Per lui erano scattate la manette, ma dopo un breve periodo di carcere era tornato libero, con il divieto di avvicinarsi a lei.

Dopo la lettera anonima i militari hanno letteralmente tenuto sotto controllo l'abitazione della donna: appostamenti in borghese per non farsi notare. E proprio sotto casa, una mattina, hanno trovato l'uomo. Ma lui aveva una giustificazione plausibile. Poi sono saliti in casa dove hanno trovato le due croci incise sulla porta. Lei davanti all'evidenza ha spiegato tutto quello che le era capitato. Non solo: ha confessato che l'ex compagno l'aveva minacciata con un coltellino solo pochi giorni prima. E poche ore dopo i carabinieri si sono presentati dall'ex compagno con un provvedimento emesso dalla procura: è stato ristretto agli arresti domiciliari, lontano dalla sua ex compagna.