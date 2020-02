Coronavirus, la lettera di speranza e fiducia del preside del Volta agli studenti

Mantenere il sangue freddo, non lasciarsi trascinare dal delirio collettivo, condurre una vita normale pur con qualche opportuna precauzione e affidarsi alla medicina moderna, che rispetto alle epidemie del passato ci consente di affrontare questo momento e periodo con più tranquillità e fiducia. C'è questo, nella lettera che il preside del Liceo Scentifico Alessandro Volta di Milano, Domenico Squillace, ha voluto indirizzare ai suoi studenti, in questa settimana di "pausa forzata" dalle lezioni per l'ordinanza di Regione Lombardia (pausa che potrebbe essere prorogata di un'ulteriore settimana). Ma non c'è solo questo.

C'è una grande lezione di pace sociale, di tranquillità; e il docente si richiama direttamente a Alessandro Manzoni e Giovanni Boccaccio, alla loro "lezione" letteraria sulla peste, che avevano descritto in modo illuminante il mutamento dei comportamenti sociali di fronte all'epidemia. «Dentro quelle pagine c'è già tutto - scrive Squillace riferendosi ai capitoli dei Promessi Sposi sull'epidemia di peste - la certezza della pericolosità degli stranieri, lo scontro violento tra le autorità, la ricerca spasmodica del cosiddetto paziente zero, il disprezzo per gli esperti, la caccia agli untori, le voci incontrollate, i rimedi più assurdi, la razzia dei beni di prima necessità, l’emergenza sanitaria».

Rispetto all'epidemia di paura, che scorre parallela e molto più velocemente rispetto all'epidemia di coronavirus, il preside del Volta - senza voler entrare nel merito della giustezza o meno del provvedimento di chiusura delle scuole - invita i suoi studenti ad approfittare delle giornate "libere" «per fare passeggiate, leggere un buon libro», senza affrettarsi a far incetta di prodotti al supermercato o di mascherine in farmacia. D'altra parte un'epidemia si sposta per definizione, solo che nel '600, ai tempi della peste del Manzoni, era uno spostamento più lento, perché oggi i collegamenti sono più rapidi e diffusi.

Scrive il docente: «Uno dei rischi più grandi in vicende del genere, ce lo insegnano Manzoni e forse ancor più Boccaccio, è l’avvelenamento della vita sociale, dei rapporti umani, l’imbarbarimento del vivere civile. L’istinto atavico quando ci si sente minacciati da un nemico invisibile è quello di vederlo ovunque, il pericolo è quello di guardare ad ogni nostro simile come ad una minaccia, come ad un potenziale aggressore. Rispetto alle epidemie del XIV e del XVII secolo noi abbiamo dalla nostra parte la medicina moderna».

La lettera ha fatto immediatamente il giro del web ed è diventata virale in poche ore. Vale davvero la pena di riprodurla per intero.

AGLI STUDENTI DEL VOLTA

“La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, c'era entrata davvero, come è noto; ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d’Italia…..”

Le parole appena citate sono quelle che aprono il capitolo 31 dei Promessi sposi, capitolo che insieme al successivo è interamente dedicato all’epidemia di peste che si abbatté su Milano nel 1630. Si tratta di un testo illuminante e di straordinaria modernità che vi consiglio di leggere con attenzione, specie in questi giorni così confusi. Dentro quelle pagine c’è già tutto, la certezza della pericolosità degli stranieri, lo scontro violento tra le autorità, la ricerca spasmodica del cosiddetto paziente zero, il disprezzo per gli esperti, la caccia agli untori, le voci incontrollate, i rimedi più assurdi, la razzia dei beni di prima necessità, l’emergenza sanitaria…. In quelle pagine vi imbatterete fra l’altro in nomi che sicuramente conoscete frequentando le strade intorno al nostro Liceo che, non dimentichiamolo, sorge al centro di quello che era il lazzaretto di Milano: Ludovico Settala, Alessandro Tadino, Felice Casati per citarne alcuni. Insomma più che dal romanzo del Manzoni quelle parole sembrano sbucate fuori dalle pagine di un giornale di oggi.

Cari ragazzi, niente di nuovo sotto il sole, mi verrebbe da dire, eppure la scuola chiusa mi impone di parlare. La nostra è una di quelle istituzioni che con i suoi ritmi ed i suoi riti segna lo scorrere del tempo e l’ordinato svolgersi del vivere civile, non a caso la chiusura forzata delle scuole è qualcosa cui le autorità ricorrono in casi rari e veramente eccezionali. Non sta a me valutare l’opportunità del provvedimento, non sono un esperto né fingo di esserlo, rispetto e mi fido delle autorità e ne osservo scrupolosamente le indicazioni, quello che voglio però dirvi è di mantenere il sangue freddo, di non lasciarvi trascinare dal delirio collettivo, di continuare - con le dovute precauzioni - a fare una vita normale. Approfittate di queste giornate per fare delle passeggiate, per leggere un buon libro, non c’è alcun motivo - se state bene - di restare chiusi in casa. Non c’è alcun motivo per prendere d’assalto i supermercati e le farmacie, le mascherine lasciatele a chi è malato, servono solo a loro. La velocità con cui una malattia può spostarsi da un capo all’altro del mondo è figlia del nostro tempo, non esistono muri che le possano fermare, secoli fa si spostavano ugualmente, solo un po’ più lentamente. Uno dei rischi più grandi in vicende del genere, ce lo insegnano Manzoni e forse ancor più Boccaccio, è l’avvelenamento della vita sociale, dei rapporti umani, l’imbarbarimento del vivere civile. L’istinto atavico quando ci si sente minacciati da un nemico invisibile è quello di vederlo ovunque, il pericolo è quello di guardare ad ogni nostro simile come ad una minaccia, come ad un potenziale aggressore. Rispetto alle epidemie del XIV e del XVII secolo noi abbiamo dalla nostra parte la medicina moderna, non è poco credetemi, i suoi progressi, le sue certezze, usiamo il pensiero razionale di cui è figlia per preservare il bene più prezioso che possediamo, il nostro tessuto sociale, la nostra umanità. Se non riusciremo a farlo la peste avrà vinto davvero.

Vi aspetto presto a scuola.

Domenico Squillace