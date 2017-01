Inviano lettere con carta igienica sporca di feci a politici, calciatori e vip: due indagati

Inviavano lettere minatorie o con feci a politici, calciatori, imprenditori noti, per questo la polizia indaga un uomo e una donna. I due, D.A,. milanese di settanta anni e D.T., monzese di cinquantatré anni, sono responsabili dei reati di minacce e diffamazione in quanto autori di migliaia di missive anonime dal tenore minaccioso/diffamatorio, inviate a partire dal 2014 a notissimi personaggi.



Gli agenti della Digos li hanno fermati in flagranza mentre erano intenti ad imbucare lettere presso la casetta postale ubicata in prossimità dell’ufficio postale a Basiglio (Mi). La successiva perquisizione presso il loro domicilio di Rozzano, ha portato al rinvenimento di ulteriori 110 lettere uguali a quelle rinvenute in precedenza e alla conferma della tesi investigativa.



Le missive inviate contenevano tutte della carta igienica imbrattata di feci e presentavano tutte le stesse caratteristiche, ossia l’indirizzo scritto sia in carattere corsivo che in stampatello, con inchiostro di colore nero, e francobolli solitamente di paesi esteri (in particolare Azerbaijan, Bhutan, Zaire) riportanti come annullo postale “CMP Milano Borromeo”.