Comandante della polizia locale trovata con 3 grammi di cocaina

3 grammi di cocaina. E' quanto sarebbe stato ritrovato dai carabinieri della tenenza di Bollate nell'auto di Lia Vismara, comandante della polizia locale di Corbetta (Milano).

Il fatto è avvenuto la scorsa notte da quanto trapelato dalle prime informazioni che già circolavano sabato pomeriggio.

I militari hanno notato la donna, 31 anni, a tarda ora, salire sulla propria vettura, una jeep di media cilindrata, mentre si trovava in via Merano a Baranzate. Come un qualsiasi controllo di routine, hanno deciso di verificare i documenti e la vettura. All'interno della macchina, secondo quanto è emerso, sotto a un tappetino c'era la cocaina, confezionata in dosi. La quantità è modica, si parla di 3 grammi. La difesa potrebbe obbiettare con l'uso personale. Ma, ovviamente, è la posizione pubblica della persona fermata a essere molto delicata. E la cautela è d'obbligo.

Per la 31enne, incensurata, è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio, dopo l'espletamento degli obblighi formali in caserma. La sua pistola d'ordinanza è stata posta sotto sequestro come provvedimento cautelare. Ora dovrà dare spiegazione della presenza dello stupefacente anche nei confronti dell'amministrazione comunale e in tribunale.