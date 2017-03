Ligabue dal palco di Milano: “Non sto bene, devo operarmi”, sospeso il tour del cantante

Lo aveva lasciato intendere il 14 marzo sera dal palco del Mediolanum Forum di Milano. Lo ha confermato venerdì mattina, annunciando di doversi fermare.

Sta di nuovo male Luciano Ligabue, che già a febbraio scorso era stato costretto a interrompere il suo tour “Made in Italy” per un edema alle corde vocali. Adesso, come ha annunciato lui stesso durante il concerto ad Assago - l’ultimo che farà per il momento - i problemi sono tornati.

Video | Ligabue dal palco di Milano: "Sentite come sono conciato..."

“Va beh ragazzi, parliamoci chiaro - ha detto il rocker emiliano durante l’esibizione -, sentite come son conciato con la voce. Sì, è così così. Purtroppo ho avuto una ricaduta e quindi si sente, faccio molta fatica a gestire proprio il cantato però non me la sentivo di far saltare il concerto all'ultimo. Quindi adesso andiamo dritti un po' al sugo, ce la metto tutta, faccio veramente tutto quello che posso, vi chiedo scusa”.

“Avrei voluto darvi una performance molto migliore di quella che sto dando - il rimorso del Liga - ma purtroppo è andata così. Detto questo - rivolgendosi ai musicisti - saltiamo questa e andiamo a quella dopo. Ragazzi, ce la metterò tutta. Portate pazienza per i problemi che ne verranno fuori”.

E di problemi, evidentemente, ne sono venuti fuori perché venerdì, a tre giorni dal concerto, Ligabue ha confermato le sue sensazioni negative. “Ho avuto bisogno di farmi visitare ovviamente il giorno dopo e mi hanno detto una cosa che avrei preferito non sentirmi dire ma che purtroppo rientra fra quelle che vengono definite le malattie professionali di chi canta - ha spiegato ai fan in un video -. Ho un polipo, in questo caso intracordale mi dicono, alla corda vocale sinistra. Il che significa una cosa molto semplice: il polipo non ti permette di poter cantare e quindi io adesso non posso cantare. Devo fare un intervento che mi dicono essere abbastanza semplice che però richiede qualche mese di recupero per la piena funzionalità delle corde vocali”.

“Adesso - l’annuncio - mi tocca spostare, fermare il tour. Ho bisogno di un po' di mesi per rimettermi in sella ma lo farò. E quindi - la promessa - ci vediamo a settembre per il tour di Made In Italy”.

Ad essere spostate, come annunciato dall’ufficio stampa dello stesso cantante, sono anche le due esibizioni che erano in programma ad Assago per il 4 e il 5 aprile. Le due date saranno recuperate l’8 e il 9 settembre prossimi.