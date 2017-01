Incidente all'aeroporto Linate di Milano: scalo riaperto dopo tre ore di chiusura | Le immagini

L'aeroporto di Linate, chiuso alle 18 dopo un incidente aereo, ha riaperto alle 21.15. Alle 18.15 un Piper in fase di atterraggio era uscito di pista.

Quattordici voli in arrivo sono stati dirottati a Malpensa e due a Orio al Serio. Sono stati cancellati dieci voli in partenza e due in arrivo.

VIDEO: I soccorrori sul posto con la gru