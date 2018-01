A spasso con un caracal al guinzaglio: sequestrata la lince da 10mila euro a Milano

Denunciata per detenzione di animali pericolosi per l'incolumità pubblica. E' questa la misura che i carabinieri della forestale hanno preso nei confronti di una donna bulgara di 36 anni, divenuta famosa a Milano dopo che il Comune, a novembre 2017, aveva pubblicato la foto della sua 'mascotte': un felino selvatico che portava orgogliosamente a passeggiare con un guinzaglio di lusso all'interno del parco dei Giardini Pubblici.

Si tratta di un esemplare di caracal dcaracal, una lince selvatica, ora sotto sequestro. L'animale - autoctono di Asia, Africa e Medio Oriente - è nato a maggio 2017 in Belgio ed è stato acquistato in Repubblica Ceca, per circa 10mila euro. Probabilmente l'animale, è entrato in Italia in auto e non da una dogana. In Bulgaria, paese d'origine della donna, la detenzione del caracal non è vietata dalla legge ma in Italia, con l'introduzione della cosiddetta legge Cites del 1996 è vietato il possesso senza eccezioni.

Giovedì i carabinieri della Forestale hanno sequestrato la lince nell'appartamento in centro della proprietaria. In casa, nonostante la pericolosità della specie, era lasciato libero, benché ci fossero i due figli piccoli della donna.

Per ora è stato affidato a una clinica veterinaria poi sarà consegnato a un centro autorizzato alla gestione degli animali pericolosi. La donna, residente a Milano, farà ricorso.