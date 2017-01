Uccise moglie e figli: "Rinuncio all'appello, l'ergastolo è giusto"

Ha chiesto di rinunciare all'imminente processo di appello affermando di meritare l'ergastolo. Parliamo di Carlo Lissi, ora 34enne, che il 14 giugno 2014 uccise la moglie Maria Cristina Omes e i loro figli Giulia e Gabriele, di cinque anni e venti mesi, nell'abitazione di Motta Visconti (in provincia di Milano), per poi recarsi con alcuni amici in un locale pubblico ad assistere alla partita di calcio Italia-Inghilterra.

L'uomo sulle prime non ammise il gesto ma fece finta di avere trovato i familiari uccisi al rientro a casa. Poi confessò tutto. Ne venne fuori una storia a tratti assurda di un uomo in crisi sentimentale, invaghito di una collega di lavoro che però per lui non nutriva gli stessi sentimenti, che pensò di "liberarsi" della moglie in quel modo anziché affrontando la separazione.

Al processo di pirmo grado - con rito abbreviato - Carlo Lissi venne condannato all'ergastolo: i giudici non ritennero di accogliere la tesi del raptus e della conseguente incapacità d'intendere e di volere avanzata dalla difesa di Lissi, che poi stava preparando l'appello.

Ma Lissi, probabilmente pervaso dai rimorsi, ha scritto di suo pugno una lettera alla corte d'appello di Milano in cui spiega di rinunciare al ricorso considerando «congrua la condanna inflittami in primo grado e scusandomi per la perdita di tempo», come riferisce il Corriere. E i giudici d'appello hanno accettato la rinuncia, del resto si tratta di un'opzione non ritrattabile. Lissi si trova nel carcere di Pavia per scontare la pena. Per avere scelto il rito abbreviato in primo grado, non ha avuto tre anni d'isolamento.