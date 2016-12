Litiga con la moglie, lei gli lancia soda caustica sul volto: uomo in gravi condizioni al Niguarda

Getta soda caustica addosso al marito, dopo una lite per motivi familiari. La donna, una settantacinquenne con problemi psichici, è ricoverata al San Paolo e rischia l'arresto per tentato omicidio mentre l'uomo, un ottantatreenne, è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda.

E' successo giovedì sera a Milano, in via Breno 7, zona Brenta. Il 118 ha trasportato il ferito in codice rosso in ospedale. Ha riportato ustioni al volto, al torace e agli arti, oltre a diversi graffi sulle braccia. E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indaga la polizia, che ha chiesto l'intervento del 118 poco dopo le venti. Il litigio è avvenuto nell'appartamento della coppia.