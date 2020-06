Litiga con un automobilista e lo insegue, poi schiaffeggia un carabiniere: denunciato

Ha litigato in strada con un altro automobilista, poi lo ha inseguito con manovre spericolate costringendo quello a rifugiarsi, letteralmente, presso i carabinieri. Alla fine è stato denunciato: si tratta di un cinquantenne residente a Garlasco (Pavia), con alcuni precedenti.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato 13 giugno a Tromello, sempre nel Pavese. I due uomini hanno "battibeccato" per questioni di viabilità, ma il cinqantenne si è mostrato subito acceso dall'ira, tanto da indurre l'altro a smettere subito il litigio e dirigersi in auto inizialmente verso casa.

Ma l'uomo ha preso ad inseguirlo in auto, mettendo anche in atto manovre spericolate: quello, fortemente intimorito, ha preferito cambiare direzione e recarsi direttamente alla stazione dei carabinieri, per cercare protezione. Giunti entrambi sul posto, l'inseguitore è sceso dalla sua auto e ha raggiunto il "rivale", proprio davanti alla caserma, cominciando a insultarlo. Il comandante di stazione e un altro carabiniere si sono frapposti per evitare che la situazione degenerasse in una aggressione fisica. Ma quello ha insultato i due militari arrivando anche a schiaffeggiare il maresciallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla fine è stata riportata la calma e l'uomo è stato denunciato. Risponde di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che di violenza privata.