Coinquiline ubriache litigano e si tirano addosso bottiglie di vetro

Il motivo non si conosce, fatto sta che due donne, coinquiline nello stesso appartamento di via Confalonieri, si sono scatenate in una violenta lite in casa, a tal punto che, avvertita da una vicina di casa, è intervenuta la polizia.

Gli agenti si sono trovati davanti le due donne, visibilmente ubriache, in preda all'ira. Si tratta di una cilena di 67 anni e di una romena di 36 anni. Durante il litigio si erano lanciate diversi oggetti, tanto che in casa si trovavano diversi cocci rotti di bottiglia. Alcuni suppellettili sono volati anche per la strada, fuori dalla finestra.

I poliziotti hanno invitato una delle due contendenti a farsi un giro fuori casa per riprendersi.