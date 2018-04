Scoppia lite condominiale: donna scaraventa anziano a terra, arrivano polizia e ambulanza

Ambulanze e volanti a sirene spiegate in via Canevari, zona Baggio a Milano. A far scattare 118 e polizia è una lite condominiale per futilissimi motivi: un anziano che rimprovera una donna perché ha appoggiato il sacchetto dell'immondizia sul coperchio del secchio. Lei che non gradisce, iniziano a discutere e lo spintona. L'uomo, ottantuno anni, cade a terra e batte la testa.

A quel punto arriva la chiamata al 118. Telefona il figlio dell'anziano, un cinquantatreenne. Gli agenti ricostruiscono la vicenda mentre il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza soccorre il ferito. Che alla fine verrà trasportato in codice verde al San Carlo. La donna, una quarantacinquenne italiana, ha confermato in parte la ricostruzione dell'uomo, negando però di averlo spinto per terra.

Stando a quanto riferito dai poliziotti, il contesto è quello di un rapporto di vicinato pieno di tensioni: non sarebbe la prima volta che accadono liti tra le famiglie.