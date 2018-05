Si presenta dall'ex marito "armata" di mattarello

E' andata a casa dell'ex marito con il mattarello in mano per "chiarirsi", dopo che lui aveva sparlato di lei in alcuni negozi del centro di Paderno Dugnano. La vicenda è accaduta qualche giorno addietro e si è risolta con l'intervento pacificatore della polizia locale. Intervenuta su segnalazione dei vicini dell'uomo, che hanno sentito le urla dei due e si sono allarmati.

Secondo quanto riferito, nessuno dei due ha denunciato l'altro. Alle spalle una storia di attriti e anche una denuncia per maltrattamenti da parte di lei nei confronti di lui, a cui era stato vietato di avvicinarsi alla donna. Sembra che l'uomo, non datosi per vinto, avesse cominciato a parlar male di lei in giro, nei negozi e nei bar. Fino a portare la sua ex all'esasperazione.

Di qui la sortita in casa di lui, col mattarello tra le mani forse per precauzione, forse per minacciare, non è dato saperlo. I vigili urbani hanno evitato che la situazione passasse dalle parole ai fatti.