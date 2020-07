Pozzo D'Adda, violenta lite familiare per motivi sentimentali: uomo finisce in ospedale

Un uomo di 53 anni è finito in ospedale al termine di una violenta lite scoppiata per motivi sentimentali. La zuffa, avvenuta durante la notte tra giovedì e venerdì in via Cavallasca a Pozzo D'Adda (Milano), si è conclusa con l'arrivo dei carabinieri e del personale del 118.

Stando a quanto riferito proprio dai soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, C. M., il 53enne, ha riportato varie ferite alla testa, nella regione temporale, e al viso. È stato trasportato all'ospedale di Treviglio, poco dopo le 2, ma non sarebbe in gravi condizioni.

La ricostruzione dei militari, ha permesso di fare luce sul motivo della lite, che pare sia scoppiata per motivi familiari.