Violenta lite per una ragazza a Garbagnate Milanese: 22enne accoltellato in strada

Lite per motivi passionali finisce nel sangue. Succede martedì mattina, attorno alle 8, a Garbagnate Milanese. Ad avere la peggio è un ragazzo italiano di 22 anni.

Il ferito si era presentato sotto casa del suo avversario, un connazionale di un anno più giovane, con l'intenzione di chiarirsi sul motivo del contendere: una ragazza.

A quanto pare, secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Rho che indagano, la discussione è subito degenerata. E il 21enne, armato con un coltello da cucina, ha colpito con tre fendenti il 22enne.

Accoltellato a Garbagnate: indagano i carabinieri

Sul posto, via Stelvio, frazione Bariana, sono immediatamente intervenuti i militari e il personale del 118. Gli equipaggi di automedica e ambulanza hanno portato il ferito all'ospedale di Garbagnate Milanese. Il giovane accoltellato non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri hanno subito fermato l'aggressore e, in questo momento, stanno cercando di ricostruire con esatezza l'accaduto e il movente che ha dato il la all'aggressione.