Scoppia una lite in un pub: ragazza ferita al labbro

Lite all'interno di un pub in corso Lodi, all'altezza della stazione del Passante Ferroviario di Porta Romana, a Milano, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. La polizia è stata avvertita pochi minuti dopo l'una e mezza ed è giunta sul posto con una volante insieme ai soccorritori del 118 con un'ambulanza ed un'automedica.

Una donna di 27 anni presentava una ferita al labbro ed era in stato d'ebbrezza: è stata medicata sul posto. Non si sa se sia stata picchiata o se si sia procurata la ferita da sola. Gli agenti hanno trovato una certa confusione all'interno del locale, quando sono arrivati, ma la lite non era più in atto. I protagonisti della vicenda sono tutti albanesi. Alcuni di loro si sarebbero dileguati prima dell'arrivo degli agenti.