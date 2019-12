Lite per un debito di 200mila euro: titolare di una trattoria aggresce proprietario del locale

Non pagherebbe l'affitto al proprietario dell'immobile da circa 5 anni - 200mila euro di danno, secondo i calcoli del creditore - e, durante una lite sulla questione, avrebbe colpito l'uomo con una bomboletta e con una sedia sulla testa.

È successo nella giornata di domenica, in piazzale Martiri della Deportazione a Bruzzano a Milano. La vittima dell'aggressione è un 70enne, finito in codice giallo all'ospedale Niguarda con un importante taglio in testa. L'affittuario, un 56enne, è stato sentito dalla polizia, intervenuta sul posto.

La lite fuori dalla trattoria di Bruzzano

L'anziano era andato al ristorante per chiedere conto al titolare della trattoria e tra i due è nata una lite violenta. Secondo le parole di 70enne, il 56enne non pagherebbe da anni la locazione del locale, situato poco lontano dal luogo della lite a Bruzzano.