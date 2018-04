Milano, litigano su cosa vedere in tv: ragazzina di 15 anni accoltella un 18enne in una comunità

Litigavano per capire cosa vedere in tv. La discusione però è velocemente degenerata e la ragazzina, una 15enne, ha preso un coltello ed ha ferito il suo 'avversario', un 18enne. Non è stata una serata normale, quella di giovedì 12 aprile, all'interno della comunità Aliante al civico 3 di via Antonini, zona Morivione a Milano. Attorno alle 21.10 dentro al plesso specializzato nell'accoglienza di giovani con difficoltà anche di natura psichiatrica è scoppiata una violenta aggressione.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 e gii agenti della volanti. Il ferito, un italiano, è stato trasportato dal persona dell'Azienda regionale emergenza urgenza in codice giallo all'ospedale San Paolo. Il fendete è penetrato dalla schiena ma non avrebbe colpito organi vitali. Ferito anche su un braccio e sulla spalla. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Accompagnata in ospedale anche la adolescente. La giovane, di origine straniera, non è rimasta ferita ma era molto agitata. Ora risulta indagata a piede libero per lesioni aggravate. Sul caso proseguono gli accertamenti degli uomini della volanti.

Non è la prima volta che scoppiano violente liti per colpa della televisione. Poco più di un anno fa, una donna aveva cercato di sgozzare il marito perché l'uomo le aveva spento il televisore.

Notte di aggressioni a Milano

Poche ore dopo, polizia e 118 sono intervenuti in via Ripamonti: all'interno di un night club per scambisti tre uomini sono stati accoltellati (i dettagli).

Alle 4.30, invece, i carabinieri sono andati in via Quarti dove un uomo è stato accoltellato gravemente. Sul caso indaga la compagnia di Porta Magenta (i dettagli).