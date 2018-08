Un uomo accoltellato e uno preso a martellate in testa e in fin di vita: violenta lite a Milano

Un uomo in pericolo di vita e un altro ferito ma in condizioni meno gravi. E' il bilancio di una terribile lite scoppiata all'interno del cortile di un condominio in via Giambellino 110, a Milano. I due protagonisti armati di martello e coltello si sono affrontati senza esclusione di colpi.

Sul posto, attorno alle 7 di giovedì, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i militari della Compagnia Milano Porta Magenta. Gli uomini dell'Arma stanno accertando i motivi che hanno fatto scaturire la violenta lite.

I feriti sono due cittadini egiziani, regolari e senza precedenti penali: uno di 34 e l'altro di 43 anni. Il più giovane, quello che si era armato di martello, è stato trasportato dai medici del 118 in codice giallo all'ospedale San Paolo per ferita da taglio al torace. Il 43enne, armato di coltello, è andato in codice rosso al San Carlo per frattura ossa del cranio, in prognosi riservata.