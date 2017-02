Via Lorenteggio, evade dai domiciliari per minacciare con un coltello un vicino: arrestato

Si prendono a pugni nel cortile del condominio di una palazzina popolare in via Lorenteggio, a Milano.

Qualche minuto dopo, per vendicare lo sgarro, l'uomo che era stato sopraffatto nella scazzottata di prima si è presentato in casa dell'avversario armato con un coltello per minacciarlo di morte.

Sul posto - succede alle tre di giovedì - intervengono i carabinieri che lo arrestano prima che la situazione degeneri. L'uomo, un marocchino di quarant'anni, doveva trovarsi ai domiciliari. Ora è accusato di evasione, minaccia aggravata e porto di armi.