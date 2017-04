Lite tra migranti all'hub di via Sammartini | Foto

Lite nei pressi dell'hub per i migranti in via Sammartini: è successo il 25 aprile, nel tardo pomeriggio.

Sul posto, per sedare il litigio, una vettura della polizia locale ed una della polizia di stato. Non è la prima volta che nell'hub (o nei suoi pressi) scatta una lite con la necessità dell'intervento delle forze dell'ordine per placare gli animi. L'ultima occasione era stata il 20 aprile. La situazione dei migranti nel quartiere della Stazione Centrale è effettivamente complessa e difficile da gestire: numerose anche le presenze al di fuori della stazione dei treni, ad ogni ora del giorno e della notte, e talvolta scoppiano discussioni.

"La presenza di una o due macchine della polizia locale non è sufficiente a indurre a più miti consigli gli 'ospiti' più esagitati dell'hub", commenta il Comitato Greco 2.0, di destra e contrario alla presenza di migranti nel quartiere.