Smog, a Milano il Pm10 supera i limiti di 50 microgrammi in tutte le zone della città

Polveri sottili oltre i limiti nelle centraline di monitoraggio dell’aria attive a Milano. Il bollettino giornaliero dell’Arpa, che misura la qualità dell’aria in Lombardia, segna valori per la Pm10 a Milano superiori al limite di 50 microgrammi per metro cubo d’aria analizzata in tutte le zone della città.

Smog oltre i limiti

Nel corso del 27 dicembre a Milano-Marche sono stati registrati 60 microgrammi per metro cubo, a Milano-Senato si è scesi a 56, a Milano-Pascal a 52, a Milano-Verziere si è a 51, di poco oltre il limite. La centralina di Pioltello-Limito segna 64 microgrammi di Pm10 per metro cubo d’aria.