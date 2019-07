Droga, risse e un accoltellamento: il questore chiude quattro locali a Milano e provincia

Quattro locali chiusi temporaneamente a Milano dopo numerose risse e per la presenza perenne di clienti pregiudicati.

Il questore di Milano, Sergio Bracco, nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio e di monitoraggio dei locali pubblici, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, ha sospeso la licenza per dieci giorni al “Bar Pizzeria Onda Latina”, in via Giuseppe Garibaldi 56 a Cornaredo (Mi), al “Bar L’incontro”, in via Madonna 111 a Rho (Mi). E ha sospeso la licenza per 15 giorni a “Vip Club” ex “Queen Pub”, in via Granelli 55 a Sesto San Giovanni (Mi) e al “Castle Rock” di via Gaetano Negri 2 ad Abbiategrasso (Mi).

Lo scopo perseguito dall'articolo 100 è quello di dissuadere soggetti “indesiderati”, i quali sono privati per qualche tempo di un luogo abituale di aggregazione e avvertiti della circostanza che la loro presenza nell’esercizio è oggetto di attenzione da parte dell’Autorità.

Pregiudicati e droga

La sospensione del “Bar Pizzeria Onda Latina” - secondo quanto riferito dalla questura - si è resa necessaria in quanto a seguito di controlli effettuati negli ultimi due mesi, all’interno del locale si svolgeva un’attività di spaccio e diversi avventori erano intenti a consumare sostanza stupefacente.

Al “Bar L’incontro” gli agenti del Commissariato di Rho - Pero hanno riscontrato l’abituale presenza di numerosi soggetti con precedenti penali e di polizia.

Risse e accoltellamenti

La sospensione della licenza del Vip Club” ex “Queen Pub” di Sesto San Giovanni - spiegano da via Fatebenefratelli - si è resa doverosa a seguito di diversi interventi negli ultimi mesi per violenti liti all’interno del locale nelle quali sono rimaste ferite delle persone.

Stesso discorso per “Castle Rock” di Abbiategrasso: il 23 giugno c'è stato un intervento avvenuto per una persona ferita gravemente con un’arma da taglio.