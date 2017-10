Sorpresi mentre spacciano, avevano tremila euro di hashish in tasca: arrestati tre pusher

Avevano addosso una panetta di tre etti di hashish, trentacinque grammi di marijuana e 425 euro, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella mattinata di lunedì a Locate Triulzi, nei guai tre italiani di 18, 20 e 51 anni, tutti pregiudicati e già noti alle forze di polizia.

Tutto è accaduto in Piazza Gramsci dove il terzetto — come riportato in una nota diramata dall'Arma — stava vendendo le sostanze ai passanti. I carabinieri della stazione di Pieve Emanuele erano sulle loro tracce e dopo alcuni minuti di osservazione sono intervenuti fermandoli. Durante la perquisizione è stata trovata la droga e i contanti, "provento dell'attività illecita", precisano i militari.

Per loro sono scattati gli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati per direttisisma dal tribunale.