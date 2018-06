Raffica di treni cancellati, Regione Lombardia contro Trenord: "Abbiamo finito la pazienza"

Prima la raffica di cancellazioni: 37 treni cancellati in poche ore. Poi la presa di posizione: Regione Lombardia contro Trenord. È successo nella giornata di giovedì 21 giugno quando l'assessore ai trasporti e mobilità sostenibile della Regione, Claudia Maria Terzi, ha preso carta e penna e scritto una dichiarazione di fuoco contro l'azienda di Piazzale Cadorna.



"Il punto di non ritorno è stato oltrepassato — si legge nella nota della Terzi —. Siamo al cospetto di una catena di disservizi quotidiani che investe, a vari livelli, tutte le linee lombarde. Quanto successo oggi, con decine e decine di corse cancellate in una sola giornata sulle medesime tratte, è l'ultimo caso eclatante di una lunga serie e riflette la sostanziale inadeguatezza di Trenord, incapace di assicurare un servizio che possa definirsi tale".

"Situazione inaccettabile"

L'assessore regionale ha immediatamente chiesto spiegazioni alla società: "Per quanto riguarda la Bergamo-Treviglio mi è stato riferito che tutto è derivato dal guasto a un singolo treno nella serata precedente. Mi chiedo come sia possibile che questo abbia comportato l'azzeramento, di fatto, delle corse per tutta la giornata successiva, con le aggravanti di un preavviso poco tempestivo e di problemi nella predisposizione delle navette sostitutive. Mi riservo di fare tutte le verifiche del caso, ma è chiaro che molti problemi ai treni sono connessi alla vetustà del parco mezzi. Regione Lombardia è intervenuta finanziando l'acquisto di nuovi convogli che, dati i tempi tecnici non certo brevi, potranno entrare in servizio a partire dal 2020. Per quanto concerne la Lecco-Molteno-Como e la Lecco-Molteno-Milano, le soppressioni paiono legate alla carenza di personale: nuove assunzioni sono previste nei prossimi mesi, ma evidentemente la società sta scontando una programmazione deficitaria da questo punto di vista, con i piani occupazionali aziendali che non hanno tenuto conto della curva dei pensionamenti del personale più anziano. Nei confronti di Trenord, societa' che non controlliamo direttamente e che è compartecipata alla pari da Trenitalia, eroghiamo pesanti sanzioni che di certo non compensano i disagi che i cittadini sono costretti a subire".