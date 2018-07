Problemi a un volo Ryanair: 30 minori da Londra a Milano con i pulmini

Sono arrivati nel pomeriggio di domenica a Magenta con tre mini van i trenta adolescenti che erano rimasti bloccati all'aeroporto londinese di Stansted da giovedì pomeriggio a causa di problemi non meglio precisati all'aereo Ryanair che li avrebbe dovuti riportare in Italia dopo due settimane di vacanza studio in Inghilterra.

Il primo disguido subito dopo l'imbarco: due ore di attesa a bordo del velivolo e l'annuncio che la partenza era stata annullata, con la motivazione della mancanza del personale. Ryanair ha fatto scendere tutti dall'aereo offrendo una stanza in albergo per la notte tra giovedì e venerdì, promettendo che il giorno succesivo il volo sarebbe partito.

Così, venerdì pomeriggio la comitiva si è nuovamente imbarcata sull'aereo, poi fatta sbarcare per mancanza di personale di terra. E qui è accaduto l'incredibile: i ragazzi, contrariamente alla notte precedente, sono rimasti in balìa di sé stessi (ricordiamo che stiamo parlando di un gruppo di minorenni) e sono stati costretti a trascorrere in aeroporto la notte tra venerdì e sabato.

E sabato i genitori hanno deciso di prendere in mano la situazione organizzando il ritorno su gomma, con tre mini van per tutti. Così è stato: i pulmini Mercedes hanno recuperato la comitiva e, attraversando il Canale della Manica, hanno affrontato un viaggio di circa 20 ore da Londra a Magenta per riportare a casa tutti. C'è da scommettere che verranno chiesti i risarcimenti per questa odissea.