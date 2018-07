Da Londra a Milano in pullman per problemi a un aereo Ryanair: odissea per 30 studenti

Ha dell'incredibile quello che sta accadendo a un gruppo di circa 30 giovanissimi studenti, tra i 13 e i 17 anni, in gran parte ragazze, che a causa dei problemi legati a un volo di Ryanair sono costretti a tornare in pulmino da Londra a Milano, via tunnel sotto il Canale della Manica.

Dalla serata di giovedì 26 luglio il gruppo è blocato all'aerporto londinese di Stansted, dopo un viaggio di circa due settimane per migliorare la lingua inglese. L'Ansa ha appreso da alcuni genitori che i ragazzi, dopo essere saliti sull'aereo ben due volte, giovedì e venerdì, per poi dover scendere, sono rimasti all'interno dell'aerporto fino alle 6 di sabato mattina per poter recuperare i bagagli.

Verso la serata di sabato, poi, è stato comunicato ai ragazzi che, per trovare un aereo che li facesse rientrare a Orio al Serio, i tempi sarebbero stati piuttosto lunghi. Così, data la situazione, la loro scuola italiana ha organizzato il ritorno degli studenti con una serie di pulmini. Per un viaggio che, complessivamente, durerà circa venti ore.