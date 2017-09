Il sindaco firma l'accordo per i migranti: in comune arriva lettera con minacce di morte

Minacce di morte per aver firmato il protocollo sull'accoglienza diffusa dei migranti. È quanto si è visto recapitare giovedì mattina il primo cittadino di Cusano Milanino Lorenzo Gaiani.

"Ieri mattina - ha scritto sulla sua pagina facebook — ho ricevuto in Comune una lettera, naturalmente anonima, contenente insulti e minacce di morte connessi alla mia decisione di sottoscrivere il protocollo sull'accoglienza dei profughi e richiedenti asilo predisposto dal prefetto di Milano nel maggio scorso. Inutile dire che ho immediatamente consegnato quell'ignobile documento ai carabinieri per le necessarie indagini".

Il primo cittadino non ha intenzione di fare un passo indietro: "simili minacce, per quanto spiacevoli, non incidono in nulla nè sulle mie scelte politiche di fondo nè sulla mia quotidiana attività di amministratore. Resta la preoccupazione per l'imbarbarimento del clima generale del nostro Paese, già evidenziato da consimili minacce giunte ad altri amministratori di ogni schieramento politico".

Insulti e minacce di morte ai sindaci: gli ultimi casi

È solo l'ultimo di una serie di casi. Lo scorso maggio alla sindaca di Cinisello Balsamo Siria Trezzi era stato augurato lo stupro dopo che aveva firmato in prefettura il piano per l'accoglienza dei profughi. In quel caso l'autore del commento era stato individuato e denunciato dai carabinieri con l'accusa di diffamazione. Non solo: nei giorni scorsi anche il primo cittadino di Sesto San Giovanni, Roberto di Stefano, ha riferito di aver ricevuto una lettera minatoria.